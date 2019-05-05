فوز صعب لريال مدريد على فياريال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى فريق ريال مدريد عقبة فياريال بصعوبة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ36 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز ثلاثية ريال مدريد كل من اللاعبين ماريانو دياز (هدفان) وخيسوس فاييخو، وفي المقابل سجل هدفي فياريال كل من اللاعبين جيرارد مورينو وخاومي كوستا.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 68 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد فياريال عند 40 نقطة وهو يحتل المركز الرابع عشر.

مجريات المباراة:

بدأ ريال مدريد المباراة بضغط مُبكر على الضيوف، ونجح إبراهيم دياز في قطع الكرة من سانتي كازورلا، ومرر لزميله ماريانو دياز، الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 2.

وكاد دياز أن يُسجل الهدف الثاني لريال مدريد، حيث استقبل كرة من توني كروس، وسدد على المرمى بقوة، لكن الحارس فيرنانديز تصدى لها ببراعة، في الدقيقة 7.

ونجح جيرارد مورينو لاعب فياريال في تسجيل هدف التعادل، بنفس سيناريو هدف ريال مدريد، حيث قطع زميله ألفارو غونزاليس الكرة من كاسيميرو ومرر له، ليُسدد مورينو على يسار الحارس تيبو كورتوا في الدقيقة 11.

Advertisements

وحرم القائم الأيسر داني كارفاخال، من تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد، في الدقيقة 13، بعد تسديدة صاروخية من لاعب الميرينغي.

وحاول فورنالس لاعب فياريال إحراز الهدف الثاني، حيث انطلق بالكرة على حدود منطقة الجزاء، وأرسل تسديدة قوية، لكنها مرت أعلى مرمى كورتوا في الدقيقة 28.

ونجح فاييخو في إعادة التقدم للفريق الملكي (2-1)، في الدقيقة 40، حيث سدد زميله مارسيلو كرة اصطدمت في الدفاع، ووصلت إلى الأول ليضعها على يمين حارس فياريال.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح ماريانو دياز في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد، والهدف الشخصي الثاني له، في الدقيقة 49، بعدما استقبل تمريرة من زميله داني كارفاخال، في منطقة الجزاء.

وقرر زيدان إجراء تغييرين دفعة واحدة، حيث أشرك أسينسيو وإيسكو بدلا من فاسكيز وفالفيردي، وأخيرًا فينيسيوس جونيور بدلا من إبراهيم دياز.

وجاءت أخطر فرص فياريال في الشوط الثاني، عبر ماريو جاسبار في الدقيقة 78، حيث سدد كرة رأسية قوية مرت بجانب القائم الأيسر.

وواصل لاعبو فياريال محاولاتهم لتقليص الفارق، حتى نجح خاومي كوستا في إحراز الهدف الثاني، في الدقيقة 94، لتنتهي المباراة بفوز الملكي (3-2).