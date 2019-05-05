مانشستر يونايتد يتعادل ويضيع مقعدا بدوري الأبطال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعادل فريق مانشستر يونايتد في مباراته الخارجية أمام هيديرسفيلد تاون بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف مانشستر يونايتد اللاعب سكوت مكتوميناي، وفي المقابل سجل هدف هيديرسفيلد تاون اللاعب إسحاق ميينزا.

وبهذا التعادل رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 66 نقطة وهو يحتل المركز السادس بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد هيديرسفيلد تاون 15 نقطة وهو يقبع بالمركز الأخير.

مجريات المباراة:

ضغط مانشستر يونايتد منذ البداية، ووجه لينديلوف كرة نحو راشفورد الذي بدوره مررها بكعب قدمه لم تلق متابعًا أمام المرمى في الدقيقة الرابعة.

والتقط الحارس جوناس لوسل ركلة حرة سهلة نفذها راشفورد في الدقيقة 6، وبعدها بدقيقتين افتتح يونايتد التسجيل، عندما قطع باكونا كرة من أمام بوغبا لتصل إلى ماكتوميناي الذي سددها قوية وحاول الحارس لوسل إبعادها دون فائدة.

وحاول صاحب الأرض معادلة النتيجة في الدقيقة 24، عندما قطع باكونا الكرة من منتصف الملعب، قبل أن ينطلق بها ويسددها عند حافة منطقة الجزاء لكنها مرت بجانب القائم.

وبعدها بدقيقة تبادل لاعبو مانشستر يونايتد الكرة بأناقة في وسط الملعب، قبل أن تصل إلى ماتا الذي حاول تسديدها قوسية، لكنها مرت بجانب المرمى.

ونفذ باكونا ركلة حرة ارتدت من الحائط البشري إلى خارج الملعب، ثم تصدى الحارس دافيد دي ببراعة لكرة مسددة من جرانت في الدقيقة 39، وأرسل ماتا كرة أمام مرمى هيديرسفيلد تابعها بوغبا بقوة برأسه لكنها ارتدت من العارضة في الدقيقة 42.

Advertisements

وأطاح لوك شو بمحاولة لمانشستر يونايتد بعيدًا عن المرمى في الدقيقة 47، واقترب جرانت من معادلة النتيجة في الدقيقة 52، إثر تمريرة متقنة من باكونا، لكن محاولته علت المرمى بقليل.

ودخل الإسباني أندير هيريرا بدلا من ماتيتش، قبل أن ترغم الإصابة سانشيز على الخروج من الملعب، ليدخل مكانه الشاب تاهيث تشونغ، ومرر راشفورد كرة متقنة إلى بوغبا الذي حاول وضعها في الزاوية العليا لمرمى هيديرسفيلد لكنها كانت عالية أكثر من اللازم في الدقيقة 57.

وكان لهيديرسفيلد ما أراد في الدقيقة 60، عندما التقط الحارس لوسل الكرة وأرسلها سريعا إلى مبينزا بعدما تلكأ شو في إبعادها، لينفرد المهاجم بالمرمى ويضع الكرة بين ساقي دي خيا.

وتوقف اللعب قليلا بعد الهدف، من أجل تغيير إحدى الرايات الركنية، وتابع جونز ركلة حرة نفذها يونغ فوق المرمى بالدقيقة 71.

وحاول يونايتد استعادة تقدمه فيما تبقى من وقت، لكنه لم يملك الأسلحة المطلوبة لذلك، وتألق لوسل في إبعاد تسديدة بعيدة من راشفورد في الدقيقة 82، ليدخل بعدها ديوغو دالوت بدلًا من لينديلوف في تشكيلة يونايتد.

ومر البديل تشونغ من الناحية اليسرى منفردًا بالمرمى لكن لوسيل تألق مجددا وأبعد محاولته في الدقيقة 88، وبعدها بلحظات، ارتدت محاولة جديدة لبوغبا من عارضة هيديرسفيلد.

وكاد صاحب الأرض يحرز هدف الفوز في الدقيقة 89، عندما انطلق جرانت بالكرة، فاختار التسديد بدلا من التمرير لزملائه، ليبعد دي خيا المحاولة بقدميه.

وسيطر لوسل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع على تسديدة سهلة من هيريرا.