انت الان تتابع تفاصيل خبر الجهاد الإسلامي لـ"الخليج 365": لا تقدم بمشاورات التهدئة مع "إسرائيل" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 5 مايو 2019 09:51 مساءً - أكد الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي، مصعب البريم، عدم وجود أي تقدم في مباحثات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي لوقف التصعيد على قطاع غزة خلال الساعات القادمة.

وقال البريم، في تصريح لـ"الخليج 365"، اليوم الأحد: إن "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ترفض العودة للهدوء، إلا بإلزام الاحتلال برفع الحصار على القطاع، وتنفيذ التفاهمات التي تم توصل إليها مع فصائل المقاومة".

وبين أن المقاومة الفلسطينية لديها أولوية تتمثل في الرد على جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة، مشدداً على أن الهدوء الهش غير مقبول.

ويشهد قطاع غزة، منذ صباح أمس السبت، تصعيداً إسرائيلياً مستمراً، حيث استشهد 24 فلسطينياً، منهم (3 سيدات، و2 أجنة، ورضيعتان، وطفل)، وأصيب 154 آخرون، في حين قتل 4 إسرائيليين من جراء قصف المقاومة الفلسطينية للبلدات والمدن المحتلة بعدد من الصواريخ.