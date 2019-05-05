وأضافت: "بعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناء عليه، فإن المحكمة العليا تقرر: أن يوم غد الأثنين، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ".
وأعلنت دولة الإمارات أن، الاثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك في الدولة، وفق ما ذكرت وكالة "وام".
كما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مفتي عام المملكة، محمد الخلايلة، أن يوم الاثنين هو الأول من شهر رمضان لعام 1440هـ، بعد تمكن الدائرة من رؤية هلال الشهر في سماء المملكة.
واعلنت سوريا كذلك أن يوم غد الإثنين أول أيام شهر رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر الدول العربية التي اعلنت غداً الاثنين أول أيام شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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