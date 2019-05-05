وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة على "تويتر"، إن "المجلس الأمني المصغر أوعز لجيش الدفاع بمواصلة الضربات وبالاستعداد للمراحل القادمة". وأضاف في تغريدته أن "الاعتبار الأعلى هو أمن الدولة ومواطنيها". وتزايدت حدة القصف بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الجانبين.





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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب نتنياهو: المجلس الوزاري يوعز للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للهجوم على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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