مقتل 10 أشخاص بحريق طائرة روسية شمالي موسكو

وذكرت "سكاي نيوز" في خبر اطلعت عليه الخليج 365، إن "10 أشخاص قتلوا بعد تعرض طائرة سوخوي لحريق وهبوطها اضطرارياً في مطار شمالي موسكو".
من جانبه، أفاد شهود عيان بأن بعض الركاب الذين بلغ عددهم 78 شخصاً خرجوا من الطائرة وهي لا تزال تسير على المدرج.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.