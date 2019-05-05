مقتل 10 أشخاص بحريق طائرة روسية شمالي موسكو

وذكرت "سكاي نيوز" في خبر اطلعت عليه الخليج 365، إن "10 أشخاص قتلوا بعد تعرض طائرة سوخوي لحريق وهبوطها اضطرارياً في مطار شمالي موسكو".

من جانبه، أفاد شهود عيان بأن بعض الركاب الذين بلغ عددهم 78 شخصاً خرجوا من الطائرة وهي لا تزال تسير على المدرج.