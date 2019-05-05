الان تتابع لقطات توثق اغتيال ناقل الأموال الإيرانية لفصائل غزة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
نشر الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، شريط فيديو لعملية قتل حامد الخضري، الذي وصفه بـ”رأس حربة إيران” داخل قطاع غزة، في أول عملية اغتيال منذ عام 2014.
وأظهر شريط الفيديو، الذي يبدو أن طائرة بدون طيار قامت بتصويره، أن سيارة الخضري، أصيبت بصاروخ أثناء سيرها في أحد شوارع مدينة غزة.
وبعد لحظات، هرع المرع إلى السيارة التي تحولت إلى كرة نارية، وحاولوا إطفاء النيران فيها.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم أنه قتل الخضري (34 عاما)، خلال عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام.
وقال في بيان إن الخضري مسؤول عن نقل الأموال من إيران إلى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مثل حماس والجهاد وغيرها، عبر شركة “صرافة” أعلنتها تل أبيب “منظمة إرهابية” عام 2018.
ووصفت إسرائيل الرجل بـ”رأس حربة إيران” في غزة، مشيرة إلى أن نشاطاته ساهمت بشكل كبير في تطوير نشاطات حماس العسكرية وتعزيز قدراتها.
ولم تنفذ إسرائيل عمليات اغتيال في غزة، منذ نهاية الحرب على القطاع المحاصر في صيف 2014.
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