الحكومة اليمنية: جبهات الحرب الجديدة للحوثي دليل على أنه “دمية” لملالي إيران

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قالت الحكومة اليمنية، الأحد، إن فتح مليشيا الحوثي الانقلابية جبهات حرب جديدة يؤكد أن قرارها لم يعد بيدها وأنها أصبحت “دمية” في أيدي ملالي النظام الإيراني.

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جاء ذلك في جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء اليمني برئاسة معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

وأكدت الحكومة اليمنية، الاختراقات التي حدثت الأيام الماضية على تخوم محافظة الضالع يجرى التعامل معها بعيدا عن التهويل والتضخيم الإعلامي لحقيقة ما يجري.

وأشارت الحكومة إلى أن فقاعة الوهم الكبيرة التي تستميت المليشيات الانقلابية في صناعتها ستنفجر قريبا في أوجه من يعتقدون أنهم قادرون على كسر إرادة وإجماع اليمنيين.