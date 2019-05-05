الإمارات: غدا "الاثنين" أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان المبارك في دولة الإمارات أن غدا " الاثنين " الموافق 6 مايو 2019 هو غرة شهر رمضان المبارك.
وقال سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة مساء اليوم بدائرة القضاء في أبوظبي إنه و بعد التحري و مراعاة طرق الإثبات الشرعية و بعد الاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة فقد ثبت لدى اللجنة الليلة رؤية هلال شهر رمضان المبارك لسنة 1440 هجرية وعليه فإن غدا " الاثنين " هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
ورفع الظاهري وأعضاء اللجنة أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الشهر الفضيل إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ..
سائلين المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة و أن يديم عليه موفور الصحة والعافية ليظل فخرا لوطنه و الأمتين العربية والإسلامية..
كما هنأ معاليه شعب دولة الإمارات والمسلمين كافة و العالم بحلول الشهر الفضيل.
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