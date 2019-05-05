أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية رئيس المجلس التنفيذي قرارا بتعيين سعيد البحري سالم العامري مديرا عاما لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. ووفق وكالة أنباء الإمارات "وام" فقد أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قرارا آخر بتعيين عامر حسين محمد الحمادي مديرا عاما لهيئة الموارد البشرية لأبوظبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بن زايد يصدر قرارين بتعيين مديرين لهيئتي "أبوظبي للزراعة " و"الموارد البشرية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.