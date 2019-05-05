أصدر المجلس الانتقالي السوداني، اليوم الأحد، أيار 05، 2019، قرارا بإقالة رئيس القضاء. وقالت مصادر سودانية إن "الانتقالي" أصدر قرارا بإقالة رئيس القضاء عبد المجيد إدريس. وبحسب المصادر فقد أعلن المجلس عن تعيين عباس علي بابكر خلفا له. وشهدت السودان ثورة شعبية انتهت إلى الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير. وتولى المجلس الانتقالي زمام الأمور في مرحلة ما بعد البشير إلى حين الاتفاق على صيغة مع قوى الثورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتقالي السودان يقيل رئيس مجلس القضاء ويعين بابكر خلفا له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.