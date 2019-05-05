شكرا لقرائتكم اليمن.. أسر 110 حوثيين بينهم قيادي بارز في الضالع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، تحقيق تقدم ميداني في محافظة الضالع جنوبي البلاد، بإسناد من المقاومة الشعبية ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن قوات الجيش الوطني نجحت في استعادة السيطرة على مواقع عدة بمعسكر اللواء 912 الخاضع لسيطرة الميليشيات في منطقة الفاخر غربي مديرية قعطبة شمالي الضالع.

Advertisements

وأكد أن قوات الجيش تمكنت من أسر 110 عنصرا حوثيا، بينهم قائد ميداني كبير يدعى العميد يحيى الكبسي، وإلى جانبه قائد آخر.

وأشار إلى أن المواجهات التي لا تزال مستمرة أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، وفرار عشرات آخرين، إضافة إلى استعادة قوات الجيش خمسة أطقم قتالية ومدرعة وأسلحة أخرى تابعة للميليشيات.

وفي ذات السياق، دفعت قوات الجيش الوطني بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مناطق المواجهات، لمهمة استكمال عملية التحرير والتطهير الواسع لما تبقى من تواجد الميليشيات الحوثية في الضالع.