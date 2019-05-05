13 قتيلا في هجوم لطالبان على مقر للشرطة في أفغانستان

اسماء السيد - قندوز: قُتل 13 شرطيا وأصيب العشرات بجروح بعدما هاجم انتحاري وعدة مسلحين المقر العام للشرطة في شمال أفغانستان الأحد، وفق ما أعلنت السلطات بينما تبنت حركة طالبان الاعتداء.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن الهجوم بدأ قرابة ظهر الاحد في مدينة بل خمري عاصمة ولاية بغلان حيث قتل 13 شرطيا وأصيب 35 بجروح بينهم 20 مدنيا.

وأشار إلى أن "الهجوم المنسق على المقر العام لشرطة بغلان انتهى بمقتل جميع الارهابيين" وعددهم ثمانية.

من جهته، أشار النائب في ولاية بغلان فيصل سامي إلى أن 12 شخصا قتلوا وأصيب 60 بجروح.

وبدأ هجوم الأحد بتفجير ضخم استهدف منشأة الشرطة في مدينة بل خمري (250 كلم شمال كابول) بينما تصاعدت سحب الدخان من الموقع.

وبعد التفجير، اقتحم مسلحون المجمع، بحسب الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد.

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وقال في تغريدة إن انتحارياً فجر نفسه داخل ناقلة جنود مدرّعة "مسويّاً بالأرض معظم أجزاء المبنى".

ويأتي الاعتداء بعد يومين من عرض الرئيس الأفغاني أشرف غني التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع طالبان خلال شهر رمضان الذي يبدأ الاثنين.

وتجاهل المتمردون العرض الذي جاء في نهاية محادثات سلام في كابول في وقت اجتمع ممثلون لطالبان مع الأميركيين في محادثات في قطر.

ودخلت الجولة الحالية من المحادثات بين طالبان والمبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد يومها الرابع الأحد.

ويسعى الجانبان للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان مقابل وقف إطلاق النار، وإجراء محادثات بين الحكومة وطالبان، وضمان عدم استخدام البلاد مجددا كملاذ للجماعات المتطرفة.