مسيرة للحزب القومي وجمعية نور الى بوابة المزارع تأكيدا على لبنانيتها

تحت شعار: "مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لبنانية ـ لبنانية"، وإحياء لذكرى عيد المقاومة والتحرير، نظم الحزب السوري القومي الاجتماعي، وجمعية نور للرعاية الصحية والاجتماعية وقوى وفاعليات المنطقة، مسيرة سيارة حاشدة انطلقت من ساحة العين في بلدة راشيا الفخار - قضاء حاصبيا، باتجاه كفرحمام – كفرشوبا وصولا الى محلة بركة النقّار عند بوابة المزارع المحتلة، تأكيداً على أن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لبنانية، لبنانية، لبنانية.
حمل المشاركون الاعلام اللبنانية ورايات الحزب القومي وجبهة المقاومة وتجمعوا عند بركة النقّار جنوبي بلدة شبعا، شاخصين الى المزارع المحتلة. ومع هتاف أبناء الحياة لسوريا، تقدمت عدة آليات لقوات العدو اليهودي ورابطت في الجانب الآخر من بوابة المزارع على بعد خمسين مترا فقط من المكان تجمع المسيرة.
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