مسيرة للحزب القومي وجمعية نور الى بوابة المزارع تأكيدا على لبنانيتها

تحت شعار: "​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ لبنانية ـ لبنانية"، وإحياء لذكرى ​عيد المقاومة والتحرير​، نظم ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​، و​جمعية نور للرعاية​ الصحية والاجتماعية وقوى وفاعليات المنطقة، مسيرة ​سيارة​ حاشدة انطلقت من ساحة العين في ​بلدة راشيا الفخار​ - قضاء ​حاصبيا​، باتجاه كفرحمام – كفرشوبا وصولا الى محلة بركة النقّار عند بوابة المزارع المحتلة، تأكيداً على أن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لبنانية، لبنانية، لبنانية.

حمل المشاركون الاعلام اللبنانية ورايات ​الحزب القومي​ وجبهة المقاومة وتجمعوا عند بركة النقّار جنوبي ​بلدة شبعا​، شاخصين الى المزارع المحتلة. ومع هتاف أبناء ​الحياة​ ل​سوريا​، تقدمت عدة آليات لقوات العدو اليهودي ورابطت في الجانب الآخر من بوابة المزارع على بعد خمسين مترا فقط من المكان تجمع المسيرة.