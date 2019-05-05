فصائل منظمة التحرير دانت العدوان على غزة ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقفه

دانت قيادة "فصائل منظمة التحرير الفلسطينية" في ​لبنان​، في بيان، "​العدوان الإسرائيلي​ الغاشم على شعبنا في ​قطاع غزة​".

وحملت ​الحكومة الإسرائيلية​ "المسؤولية الكاملة عن العدوان الوحشي والإجرامي، الذي يستهدف المدنيين والأبرياء العزل، من أبناء شعبنا في القطاع، والذي أدى إلى استشهاد وجرح المئات من المدنيين الفلسطينيين، من بينهم الرضيعة صبا أبو عرار، التي لم يتجاوز عمرها 14 شهرا".

ودعت ​الدول العربية​ والإسلامية و​المجتمع الدولي​ و​الأمم المتحدة​ إلى "التدخل الفوري والعاجل، لوقف العدوان الإجرامي على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة، وبذل الجهود لدى المنظمات الدولية، لمحاسبة حكومة الاحتلال وضباط وجنود جيش العدو الصهيوني، على جرائمهم ضد شعبنا، وسوقهم إلى العدالة الدولية ومحاكمتهم كمجرمي حرب".

وشددت على "ضرورة استجابة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لدعوة الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ و​القيادة​ الفلسطينية، بضرورة تأمين الحماية الدولية العاجلة لشعبنا في قطاع عزة و​الضفة الغربية​ و​القدس​ المحتلة".

ودعت "الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية وخاصة الأخوة في ​حركة حماس​" إلى "وضع كافة الخلافات جانبا، وإنهاء الانقسام فورا، لتعزيز الجبهة الداخلية، بموقف وطني واحد وموحد، في مواجهة دولة الاحتلال، وما تخطط له ​الإدارة الأميركية​، من خلال تقوم به من محاولات بائسة لتمرير ما يسمى بصفقة القرن المشؤومة، التي تحاول الإدارة تسويقها وفرضها على الفلسطينيين".