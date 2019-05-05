أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنه "للأسف هناك بعض السياسيين يعتبرون زيارة ​البرازيل​ تنتهي عند ​السياحة​ والإنتخابات، البرازيل وجاليتها هما أمل ​لبنان​ وقلب ​الاغتراب​ النابض بالحب والعاطفة والعطاء. كفى تقصيرا بحق الجاليات التي لطالما دعمت لبنان بدون شروط".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسن مراد: كفى تقصيرا بحق الجاليات التي دعمت لبنان بدون شروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.