جريصاتي نوه بوحدة الانقاذ البحري: تم تنظيف شاطئ الجية وجدرا

أكد وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنه "بسواعد مشكورة ل​وحدة الإنقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​، تم تنظيف ​شاطئ الجية​ وجدرا من ​التلوث النفطي​. يدا بيد نحمي بيئتنا".

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