جريح في تصادم بين سيارة ودراجة نارية في بطرماز الضنية

أصيب شخص في كتفه ويديه وقدميه، نتيجة ​حادث سير​ في بلدة بطرماز، بين ​سيارة​ و​دراجة نارية​ واصطدام الأخيرة بجدار على الطريق العام في البلدة. وعمل عناصر جهاز الطوارىء والإغاثة في "الجمعية الطبية الإسلامية" على إسعافه ونقله إلى ​مستشفى​ سير- ​الضنية​ الحكومي للمعالجة.

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