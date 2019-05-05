جريح في تصادم بين سيارة ودراجة نارية في بطرماز الضنية

أصيب شخص في كتفه ويديه وقدميه، نتيجة حادث سير في بلدة بطرماز، بين سيارة ودراجة نارية واصطدام الأخيرة بجدار على الطريق العام في البلدة. وعمل عناصر جهاز الطوارىء والإغاثة في "الجمعية الطبية الإسلامية" على إسعافه ونقله إلى مستشفى سير- الضنية الحكومي للمعالجة.
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