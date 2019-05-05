أكد ​وزير الثقافة​ ​محمد داوود​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، "أننا نؤكد المضي قدما على نهج الإمام القائد السيد ​موسى الصدر​ وما أعلنه في مهرجان القسم في صور منذ 45 عاما الذي يصادف اليوم. هو الذي علمنا الوطن، المواطنة والوطنية، العاصمة والحدود وأن مسألة الحرية هي شرط أساسي لبقاء صيغة التعايش".

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كانت هذه تفاصيل خبر داوود بذكرى مهرجان القسم: الامام الصدر علمنا الوطن والمواطنة والوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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