تجمع الموظفين والنقابي المستقل أعلنا تضامنهما مع إضراب موظفي مستشفى صيدا الحكومي

أعلن "تجمع الموظفين المستقلين" و"​التيار النقابي المستقل​"، في بيان مشترك، تضامنهما "الكامل مع ​إضراب​ موظفي ​مستشفى صيدا الحكومي​، بعد حجب رواتبهم للشهر الثالث على التوالي، مما زاد من سوء اوضاعهم الاقتصادية".

وطلبا من "وزير ​الصحة​ و​مجلس الوزراء​ و​رئيس الجمهورية​، التدخل الفوري لرفع الغبن عن زملائنا في مستشفى صيدا الحكومي. وندعوهم بشدة إلى وضع استراتيجية صحية تعزز من دور ​المستشفيات الحكومية​ وزيادة عددها، فهي ملجأ المريض من أهل الوطن".

ودعوا إلى "المشاركة الواسعة في الوقفة التضامنية مع الموظفين الذين رفع مدير مستشفى صيدا الحكومي دعوى في ​النيابة العامة​ بحقهم بعد تحركهم وإضرابهم للمطالبة بالرواتب وبتزويد المستشفى بالمواد الضرورية بعد نفادها نتيجة الفشل الإداري"، عند الساعة التاسعة من صباح غد الاثنين أمام مستشفى صيدا الحكومي.