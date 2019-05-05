تجمع الموظفين والنقابي المستقل أعلنا تضامنهما مع إضراب موظفي مستشفى صيدا الحكومي

أعلن "تجمع الموظفين المستقلين" و"التيار النقابي المستقل"، في بيان مشترك، تضامنهما "الكامل مع إضراب موظفي مستشفى صيدا الحكومي، بعد حجب رواتبهم للشهر الثالث على التوالي، مما زاد من سوء اوضاعهم الاقتصادية".
وطلبا من "وزير الصحة ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، التدخل الفوري لرفع الغبن عن زملائنا في مستشفى صيدا الحكومي. وندعوهم بشدة إلى وضع استراتيجية صحية تعزز من دور المستشفيات الحكومية وزيادة عددها، فهي ملجأ المريض من أهل الوطن".
ودعوا إلى "المشاركة الواسعة في الوقفة التضامنية مع الموظفين الذين رفع مدير مستشفى صيدا الحكومي دعوى في النيابة العامة بحقهم بعد تحركهم وإضرابهم للمطالبة بالرواتب وبتزويد المستشفى بالمواد الضرورية بعد نفادها نتيجة الفشل الإداري"، عند الساعة التاسعة من صباح غد الاثنين أمام مستشفى صيدا الحكومي.
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