قوى الأمن: تدابير سير في محلة طلعة المشروع طرابلس البحصة يوم غد

أعلنت الميدرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ – شعبة العلاقات العامة أنه "ستقوم احدى الشركات المتعهدة بتزفيت في محلة طلعة المشروع ​طرابلس​ البحصة، وذلك اعتبارا من الساعه 9:30 صباحا لغاية الساعه 13:30 من يوم الاثنين تاريخ 6/5/2019. ، وسيتم تحويل السير من تقاطع سوق الخضار ومن ​باب الحديد​ للسير المتجه من ​أبي سمراء​ ومن الدباغه باتجاه ​سوق النحاسين​".

وأشارت في بيان لها الى أنه "يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال ​قوى الامن الداخلي​ وارشاداتهم تسهيلا ل​حركة المرور​ ومنعا للازدحام".