قوى الأمن: تدابير سير في محلة طلعة المشروع طرابلس البحصة يوم غد

أعلنت الميدرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أنه "ستقوم احدى الشركات المتعهدة بتزفيت في محلة طلعة المشروع طرابلس البحصة، وذلك اعتبارا من الساعه 9:30 صباحا لغاية الساعه 13:30 من يوم الاثنين تاريخ 6/5/2019. ، وسيتم تحويل السير من تقاطع سوق الخضار ومن باب الحديد للسير المتجه من أبي سمراء ومن الدباغه باتجاه سوق النحاسين".
وأشارت في بيان لها الى أنه "يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".
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