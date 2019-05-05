اليازا مناشدة الحريري: لاسقاط مخالفات السير الواقعة قبل 3 سنوات

وجهت جمعية "​اليازا​"، نداء إلى رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، تطالب فيه الحكومة بـ "تقديم مشروع قانون لاسقاط جميع ​مخالفات السير​ الواقعة قبل 3 سنوات من تاريخه، لأنه من غير المقبول على الاطلاق تحصيل مخالفات السير بعد 10 سنوات مثلا من حصول المخالفة".

ورأت أن "تحرير المخالفات المرورية بالأصل، يهدف إلى عدم تكرار المخالفة وليس لإرهاق الناس بأعباء مالية غير قانونية وغير نافعة على الاطلاق"، مؤكدة أن "القوانين والتشريعات في ​لبنان​ تعتمد مبدأ مرور الزمن، فالجنحة تسقط في معظم الحالات بعد 3 سنوات والمخالفة تسقط في مدة سنة في معظم الحالات".

واعتبرت أن "هذا الإعفاء سيجعل الدولة تحصل مخالفات العام الحالي ومخالفة 2018 و2017 حصرا، مما سيؤدي إلى نتائج إيجابية ل​قانون السير​ عبر إعادة الدور الرادع لمخالفات السير، وليس كما هو الحال اليوم".