مكاري: الهدية الحقيقية هي عندما يسلم حزب الله سلاحه إلى الدولة

أكد النائب السابق لرئيس ​مجلس النواب​ فريد المكاري، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "الهدية الحقيقية هي عندما يسلم "​حزب الله​" سلاحه إلى الدولة، ويعيد اليها القرار الدفاعي".

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