نيابة مكافحة الفساد في السودان استجوبت الرئيس السابق عمر البشير

أفادت وكالة "رويترز" بأن نيابة مكافحة الفساد استجوبت الرئيس السوداني السابق عمر البشير في تهم موجهة إليه، بموجب قانون التعامل بالنقد الأجنبي، وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفتت وكالة "سبوتنيك" الروسية إلى أن "النيابة العامة كانت قد وجهت اتهاما للبشير تحت نص المواد، 8/9 من قانون التعامل بالنقد الاجنبي والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأوضحت أن "النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود وجه بتعديل الاتهام في كافة البلاغات التي وقعت في الأحداث الأخيرة والتي أسفر عنها الموت من المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية (الموت في ظروف معينة) إلى المادة 130 القتل العمد، وأن يستمر التحري وفق المادة المعدلة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991".
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