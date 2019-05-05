بومبيو: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، في حديث لقناة "​فوكس نيوز​"، أنه "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها"، آملاً العودة إلى ​الهدنة​ بين إسرائيل والفلسطينيين.

وبدأ ​الجيش الإسرائيلي​، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد ​قذائف صاروخية​ أطلقت من ​قطاع غزة​ على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع أعلن أنها تابعة لحركة ​المقاومة​ الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات ​الصواريخ​ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الإسرائيلية​ أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.