حبس شقيق بوتفليقة ورئيسي المخابرات السابقين

أمر ​القضاء العسكري​ الجزائري بحبس سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بو تفليقة، ورئيسين سابقين لجهاز الاستخبارات الجنرالين توفيق وطرطاق مؤقتا. وأوضحت قناة "النهار" أن "الوكيل العسكري للجمهورية لدى ​المحكمة العسكرية​ بالبليدة أمر، بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت". وبث التلفزيون الرسمي صورا لمثول الموقوفين الثلاث أمام قاضي التحقيق. ويواجه المتهمون الثلاثة تهم "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، حسب بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.

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