المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى يعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

اعلن رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ سماحة آية الله الإمام الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ في بيان انه "لم يثبت لدينا بالوجه الشرعي رؤية هلال ​شهر رمضان​ مساء هذا اليوم، وعليه فان يوم غد الاثنين الواقع في 6/5/2019 هو اكمال عدة شهر شعبان، ويوم الثلاثاء هو أول شهر رمضان المبارك أعاده الله على المسلمين بكل خير وبركة وعلى الأمة بالنصر والعزة، ونسأل الله ان يتقبل صيام الصائمين واعمالهم."

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