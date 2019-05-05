ارتفاع عدد القتلى نتيجة حريق بطائرة روسية إلى 13 شخصا

أفادت وكالة "تاس" الروسية عن ارتفاع عدد القتلى نتيجة احتراق طائرة ركاب في مطار "شيريميتيفو" بموسكو أثناء محاولتها الهبوط إلى 13 قتيلا.
وكانت الطائرة متجهة من موسكو إلى مورمانسك، وعلى متنها 78 شخصا من الركاب الذين كانوا على متنها.
فيما أكد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" فإن الطائرة تابعة لشركة "إيرفلوت" الروسية، وأن سبب الحريق يمكن أن يكون عطلا في المعدات الكهربائية.
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