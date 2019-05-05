ارتفاع عدد القتلى نتيجة حريق بطائرة روسية إلى 13 شخصا

أفادت وكالة "تاس" الروسية عن ارتفاع عدد القتلى نتيجة احتراق ​طائرة​ ركاب في مطار "شيريميتيفو" ب​موسكو​ أثناء محاولتها الهبوط إلى 13 قتيلا.

وكانت الطائرة متجهة من موسكو إلى مورمانسك، وعلى متنها 78 شخصا من الركاب الذين كانوا على متنها.

فيما أكد مصدر مطلع لوكالة "​سبوتنيك​" فإن الطائرة تابعة لشركة "إيرفلوت" الروسية، وأن سبب الحريق يمكن أن يكون عطلا في المعدات الكهربائية.