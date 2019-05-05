الحكومة الإسرائيلية تقرر وقف تزويد قطاع غزة بالوقود

اعلن منسق أعمال ​الحكومة الإسرائيلية​ في الأراضي الفلسطينية جنرال كميل أبو ركن، في بيان، "أننا نعلن هذا المساء الأحد عن وقف إدخال ​الوقود​ إلى ​قطاع غزة​ من خلال معبر كيرم شالوم".

ويأتي هذا القرار بعد ساعات من قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، بتوسيع العمليات الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وبدأ ​الجيش الإسرائيلي​، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد ​قذائف صاروخية​ أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع أعلن أنها تابعة لحركة ​المقاومة​ الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات ​الصواريخ​ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.