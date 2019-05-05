فتح الرابور المغربي “مستر كريزي” ، قلبه لـ”اليوم24″، وتحدث عن تجربة السجن، التي أمضاها لمدة 6 أشهر، وهو في عمر 17 سنة، بسبب كلمات أغنيته “حياتي ناقصة”.
ويعتبر كريزي تجربة السجن مصيرية في حياته، وجعلته في تحد أمام الجميع، لمواصلة مشواره في الغناء، وإثبات ذاته في مواجهة المجتمع، وأسرته، وكل من شكك في أمر استمراره.
وتحدث كريزي عن السبب، الذي جعله يستحضر السجن أثناء كلمته، بعد فوزه بجائزة “موروكو ميوزك أورد”، مضيفا أنها تجربة جعلته ينضج بشكل سريع، ويتعرف على أشياء كان يجهلها.
وقال “ميستر كريزي”: “ماغانبيعش الماتش”، وأنا في تحد لتغير عقلية الكثيرين، منهم الدولة، وأنا أشدد على أن هدفي ليس معادات الوطن.
وأكد كريزي أن كثيرا من معارفه تنكروا له أثناء فترة سجنه، وفي المقابل هناك من دافع عن قضيته.
كانت هذه تفاصيل خبر الرابور مستر كريزي يفتح قلبه لـ”اليوم24″ ويتحدث عن فترة السجن.. ويصرح: مغاديش نبيع الماتش! – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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