عاجل..لاعبو الصفاقسي يعتدون على الطاقم التحكيمي بمباراتهم أمام بركان

أحداث لا رياضية تلك التي كان أبطالها لاعبو فريق الصفاقسي التونسي، مساء اليوم الأحد، بعد صافرة نهاية مباراتهم أمام نهضة بركان، برسم إياب نصف نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي أقيمت في الملعب البلدي لبركان.

وفور إعلان الحكم ماجيتي نداي نهاية المواجهة بانتصار بركان بثلاثية نظيفة، وتأهله لنهائي كأس “الكاف”، توجه مجموعة من اللاعبين التونسيين صوب الحكم المساعد، ليعتدوا عليه بالضرب، قبل تدخل رجال الأمن لتأمين خروجه.

وسجلت المباراة ضغطاً كبيراً بين الغريمين، حيث انطلقت بندية كبيرة بين لاعبي بركان والصفاقسي، قبل أن تفسد اللقطات الأخيرة، القمة المغاريية التي وضعت بركان بالنهائي.

يشار إلى أن بركان، ممثل الكرة المغربية في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، قد حقق“ريمونتادا” تاريخية، وفاز على الصفاقسي التونسي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الأحد، بعد أن كان لقاء الذهاب في ملعب “الطيب المهيري” بتونس، قد انتهى لصالح الفريق التونسي بهدفين دون رد.