الإثنين أول أيام رمضان في دول أوروبية ضمنها فرنسا

أعلن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، أن يوم غد الإثنين 6 ماي الجاري، أول أيام شهر رمضان المبارك، في الدول الأوروبية.

وقال المجلس، الذي يتخذ من أيرلندا مقرا له، في بيان نشره على موقعه الرسمي، إنه لا يمكن رؤية الهلال الأحد 05 ماي، وعليه سيكون اليوم هو المتمم لشهر شعبان 1440ه، ليكون عدة شعبان لهذا العام ثلاثون يوما، وغدا الإثنين أول أيام شهر رمضان.

من جهتها، أعلنت هيئة الأهلة التابعة للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في إجتماعها، نهار اليوم، بمسجد باريس الكبير، أن أول رمضان سيكون يوم الإثنين في فرنسا، شأنها شأن إسبانيا وإيطاليا، ودول أوروبية أخرى.

ويذكر أن معظم الدول العربية أعلنت، هي الأخرى، غدا الإثنين غرة شهر رمضان الفضيل، باستثناء سلطنة عمان التي أعلنته متمم شهر شعبان، ليكون شهر الثلاثاء أول أيام الصيام فيها، في انتظار الإعلان الرسمي في المملكة المغربية وباقي الدول العربية والإسلامية عن تاريخ بداية الشهر، مساء اليوم الأحد.