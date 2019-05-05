مغنيون يمثلون في رمضان

يخوض عدد من المغنيين، ونجوم “أنستغرام” تجربة التمثيل لأول مرة، في سلسلة رمضانية، تعرض على القناة الثانية بعنوان “vip”.
ويشارك في العمل الجديد، لأول مرة، كل من إيهاب أمير، وصفاء وهناء، وبدر سلطان، ورجاء بلمير، وخولة بنعمران، وتتمحور قصة ” vip” حول حياة المشاهير، وما يرافقها من متاعب.
كما ضم العمل نفسه كلا من الممثلين: مريم الزعيمي، وفاطمة الزهراء الجواهري، وعمر لطفي، وليلى الحديوي، وصفاء حبيركو، وليلى الحديوي، والزبير هلال.
ويشهد رمضان السنة الحالية مشاركة مشاهير من خارج ميدان التمثيل في أعمال تلفزية رمضانية، منهم ربيع الصقلي، الشهير على أنستغرام، الذي يشارك في سلسلة بعنوان “قصر الباشا”.
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