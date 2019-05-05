كأس “الكاف” – نهضة بركان يحقق “ريمونتادا” تاريخية على صفاقس التونسي ويتأهل للنهائي

حقق فريق نهضة بركان، ممثل الكرة المغربية في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القجم، “ريمونتادا” تاريخية، وفاز على الصفاقسي التونسي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الأحد، بالملعب البلدي لبركان، برسم إياب نصف نهائي كأس “الكاف”، ليتأهل بذلك لنهائي المسابقة للمرة الأولى في تاريخه.

وكان لقاء الذهاب في ملعب “الطيب المهيري” بتونس، قد انتهى لصالح الفريق التونسي بهدفين دون رد.

وأنهى النهضة، الجولة الأولى متقدما بثلاثة أهداف دون رد، إذ بدأ االفريق المغربي بقوة، وتحصل على ضربة جزاء، في الدقيقة السادسة، حولها الطوغولي، لابا كودجو، لهدف التقدم، قبل أن يعود عمر النمساوي، ويسجل الهدف الثاني، من كرة ثابثة رائعة، استقرت في الزاوية 90 من الحارس التونسي.

هذا الهدف، ضاعف الضغط على الفريق الزائر وأخرجهم من المباراة، فأضاف المدافع البوركينابي دايو، ثالث الأهداف، في الدقيقة 31.

وكان بإمكان الفريق البرتقالي أن يسجل أكثر من 3 أهداف، لو ترجم الفرص الخطيرة التي أتيحت له إلى أهداف.

وفي الجولة الثانية، تحسن أداء الفريق التونسي، وكان هو الأخطر، كما أتيحت له فرصة خطيرة في أولى الدقائق، لولا الحظ الذي كان في جانب الحارس علي المحمدي، فيما اعتمد أصحاب الأرض على الهجدمات المرتدة، والتي لم تأتي أكلها.

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وتراجع المنسوب البدني للفريق المغربي بشكل واضح في الدقائق الأخيرة، وهو الأمر الذي كاد أن يستغله الفريق التونسي في أكثر من مناسبة، لولا الحظ وصلابة الدفاع.

لينتهي اللقاء بفوز بركان بثلاثية وتأهله للنهائي، للمرة الأولى في تاريخه.

إليكم أهداف المباراة: