بعد السعودية والإمارات.. هذه هي الدول التي أعلنت غدا الاثنين أول أيام رمضان..وعمان الثلاثاء

عقب كشف السعودية والإمارات، تاريخ بداية شهر الصيام، أمس السبت، أعلنت فلسطين، والأردن والسودان، ومصر، اليوم الأحد، غدا الإثنين 06 ماي أول أيام رمضان، بينما أعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء، غرة الشهر الفضيل.

وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، أن يوم غد الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وقال إنه “بعد الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك، لتحري هلال شهر رمضان لهذا العام 1440هـ، ثبتت رؤية هلال الشهر هذه الليلة، وعليه؛ يكون يوم غد الإثنين السادس من أيار للعام 2019، هو أول أيام شهر رمضان المبارك”، بحسب وكال (وفا) الفلسطينية للأنباء.

وبدوره، أعلن مفتي المملكة الأردنية الهاشمية، محمد الخلايلة، مساء اليوم الأحد، عن ثبوت رؤيا هلال شهر رمضان ، وأن غدا الإثنين، هو اول أيام الشهر الفضيل، في الأردن، بحسب وكالة الأنباء الخاصة بالبلد.

في حين قالت سلطنة عمان، إن اللجنة الرئيسية العمانية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك، لهذا العام 1440 هـ، تعلن في بيان لها عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم غد الإثنين المتمم لشهر شعبان، ويكون بعد غد الثلاثاء الموافق 7 ماي الجاري، غرة شهر رمضان لهذا العام.