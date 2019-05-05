نجم عالمي يعجب بمشاركات في تحدي “#الحايك_والجلابة_واللثام_المغربي “- صور

أعجب الممثل، والمخرج الأمريكي “إيلي روث”، أثناء زيارته لمراكش، بفتيات مشاركات في تحدي “الحايك والجلابة واللثام المغربي، والتقط معهن صورا تذكارية.

ونشر روث، أمس السبت، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” صورا التقطها مع الفتيات المنقبات، وعلق عليها أنه التقى بهن في ساحة سوق العطارين في مراكش، فدعونه إلى التقاط صورة معهن، علما أنه لا يعلم أي شيء عن التحدي، وهو ما جعله يشعر بأنه في بيته، وأكد له ضرورة اكتشاف البلدان عبر السفر.

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وتخوض شابات مغربيات تحدي #الحايك_والجلابة واللثام المغربي، بهدف إعادة الاعتبار للأزياء التقليدية، التي تعكس عراقة الثقافة المغربية.

ويعتمد التحدي على ارتداء الفتيات لزي الحايك، أو الجلابة واللثام، والخروج بها إلى الشارع، ثم التقاط صور، ونشرها مرفقة بوسم. #الحايك_والجلابة_واللثام_المغربي.