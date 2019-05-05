طائرة تهبط اضطراريا بسبب حريق…إصابة عدة أشخاص

اندلع حريق كبير في طائرة ركاب خلال تنفيذها عملية هبوط اضطراري في مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية موسكو، في حادث أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وأوضحت وكالات أن الطائرة من طراز “سوخوي سوبيرجيت-100″، انطلقت مساء الأحد من مطار شيريميتيفو، متجهة إلى مدينة مورمانسك، لكن طاقمها اضطر إلى العودة سريعا بسبب اندلاع حريق في أحد المحركات.

وتمكنت الطائرة من الهبوط فقط بعد المحاولة الثانية، لكن الحريق استمر وانتشر في جزء أكبر منها، فيما أفاد شهود عيان، حسب ذات المصادر، بأن بعض الركاب الذين بلغ عددهم 78 شخصا خرجوا من الطائرة وهي لا تزال تسير على المدرج.

وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق بشكل سريع، إلا أن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص على الأقل، فيما هرعت إلى موقع الحادث عشرات سيارات الإسعاف والطوارئ التي لا تزال تعمل في المكان، بينما فتحت نيابة النقل تحريات مبدئية للتأكد من مدى الالتزام بقواعد أمن الطيران خلال تنفيذ الرحلة.

ولم يعلن حتى الآن رسميا عن سبب الحادث، إلا أن المعلومات الأولية تشير إلى أنه قد يعود إلى خلل في الأجهزة الإلكترونية في الطائرة أو تعرضها لضربة صاعقة.