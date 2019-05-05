أداء الضرائب.. إجراء 2.8 مليون عملية دفع إلكتروني

أفادت المديرية العامة للضرائب، اليوم الأحد، بأن الخاضعين للضريبة أجروا ما يقارب 2,8 مليون عملية دفع الكتروني سنة 2018، مقابل إيرادات بلغت أكثر من 120 مليار درهم، ما مثل 85 في المائة من إجمالي الإيرادات الضريبية.

وأوضحت المديرية، في تقرير أنشطتها لسنة 2018، أن هذه الإيرادات تتوزع على الضريبة على الشركات (48 مليار درهم)، والضريبة على القيمة المضافة (37 مليار درهم)، والضريبة على الدخل (27 مليار درهم)، وواجبات التسجيل والتنبر (9 مليار درهم).

وسجل التقرير أن عدد الخاضعين للضريبة الذين انخرطوا في الخدمات الالكترونية ارتفع بنسبة 57 في المائة ليبلغ 642 ألف و545 منخرطا سنة 2018، مضيفا أن عدد الشهادات الممنوحة الكترونيا انتقل من 16 ألف و857 إلى 644 ألف و782 ما بين 2016 و2018.

من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للضرائب إلى أن إجمالي العائدات الناتجة عن الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات بلغ 3,168 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 34 في المائة مقارنة مع 2017، موضحة أنه تم تحصيل 92 في المائة من هذه العائدات عبر شبكة الشركاء مقابل 8 في المائة عبر قباضات إدارة الضرائب.