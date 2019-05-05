أميركا: زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية تُساوي مليارات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اتّخذت الولايات المتحدة، قرارا سترفع بموجبه الرسوم الجمركية على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار، بنسبة ستبلغ 10 % وحتى 25%، على أن يتم رفعُ الرسوم ابتداء من يوم الجمعة المقبل، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأحد.

وأعرب ترامب، من خلال تغريدة نشرها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ عن الأسف لكون المفاوضات التجارية بين البلدين تتقدم "ببطء شديد"، علمًا أن كلامه وقراره هذين جاءا قبل ثلاثة أيام من وصول وفد صيني رفيع، يوم الأربعاء المُقبل، إلى واشنطن لاستكمال المفاوضات التجارية بين الطرفين، حيث قُدمت هذه الجولة على أنها قد تكون الأخيرة ويمكن أن تنتهي بالتوصل إلى اتفاق تجاري، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وقال ترامب في تغريدته: "خلال عشرة أشهر دفعت الصين رسوما جمركية للولايات المتحدة بنسبة 25% على 50 مليار دولار من البضائع التكنولوجية، و10% على 200 مليار دولار من بضائع أخرى"، مضيفا: "إن نسبة الـ10% سترتفع إلى 25% الجمعة".

وذكر ترامب الذي يُهدد بفرض رسوم على كامل الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة والتي بلغت قيمتها 539،5 مليار دولار عام 2018؛ أن المفاوضات التجارية مع الصين "تتقدم ولكن ببطء شديد، في حين أنهم يحاولون إعادة التفاوض. كلا"، في إشارة إلى عدم قبوله بالأمر.

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وكان الرئيس الأميركي، قد قرر مطلع كانون الأول/ ديسمبر، تعليق زيادة هذه التعريفات الجمركية بسبب استئناف المفاوضات التجارية التي وُصفت قبل أيام بأنها "مثمرة" مع زيادة فرص التوصل إلى اتفاق.

ويسعى ترامب إلى خفض العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بعدما وصل لصالح الصين إلى 378،73 مليار دولار عام 2018.

ويطالب ترامب، بكين، بإدخال تعديلات بنيوية لوقف الاستفادة بشكل غير شرعي من التكنولوجيات الأميركية، وسرقة الملكية الفكرية، إضافة إلى مطالبته بفتح الأسواق الصينية بشكل أوسع أمام البضائع الأميركية.