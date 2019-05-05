انت الان تتابع تفاصيل خبر قصف روسيا والنظام السوري على إدلب يرفع عدد القتلى إلى 40 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 5 مايو 2019 08:43 مساءً - قتل 5 مدنيين وأصيب عدد كبير بجروح، في الهجمات الجوية والبرية التي ينفذها النظام السوري وداعموه على "منطقة خفض التصعيد" بإدلب شمال غربي البلاد، ليرفع العدد إلى 40 خلال أيام.

وأفادت وكالة "الأناضول" أن قصفاً جوياً عنيفاً يتواصل منذ صباح الأحد، ويستهدف مناطق وقرى في الريف الجنوبي والجنوب الشرقي لمحافظة إدلب، وريف محافظة حماة.

ومنذ انعقاد اجتماع الدول الضامنة لمسار أستانة، في 25-26 أبريل الماضي، يواصل نظام الأسد وحلفاؤه هجماتهم المكثفة على التجمعات السكنية الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد.

وذكرت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، أن الهجمات المستمرة منذ صباح اليوم، أسفرت عن سقوط 5 مدنيين في بلدة كفرنبل وقريتي سطوح الدير وترملا بمحافظة إدلب.

وتواصل طواقم الدفاع المدني عمليات الإنقاذ تحت القصف العنيف، في حين يستمر المدنيون القاطنون بالمنطقة في النزوح فراراً من الهجمات إلى مناطق المخيمات القريبة من الحدود مع تركيا.

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وارتفع عدد قتلى الهجمات التي بدأت منذ الليلة الماضية واستهدفت منطقة خفض التصعيد، إلى 13 قتيلاً وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

ومع ضحايا الهجمات الأخيرة ارتفع عدد القتلى المدنيين في الأيام الثلاثة الماضية إلى 40 على الأقل، في منطقة "خفض التصعيد".

وذكر تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات النظام قتلت 127 مدنياً خلال أبريل المنصرم، وأن روسيا قتلت 13 مدنياً بضربات استهدفت منطقة خفض التصعيد.

ومنتصف سبتمبر 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقاً لاتفاق موقّع في مايو من العام نفسه.

وفي إطار الاتفاق أدرجت إدلب ومحيطها (شمال غرب) ضمن "منطقة خفض التصعيد"، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب وحماة واللاذقية.