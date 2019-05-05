شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في معارك عنيفة شمال الضالع باليمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: كشفت مصادر عسكرية يمنية عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية، خلال معارك عنيفة وقعت أمس (السبت)، شمال محافظة الضالع. وأوضحت المصادر أن المواجهات اندلعت بين قوات الجيش والميليشيات الحوثية شمال الضالع، قبل أن تفر الميليشيات بعد خسارتهم العشرات من العناصر والعتاد الحربي.

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