انت الان تتابع موكب ملك تايلاند الجديد يجوب شوارع بانكوك لتحية الرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ملك تايلاند الجديد ماها فاجيرالونكورن أثناء مرور موكبه في بانكوك يوم الأحد

بدأت مسيرة موكب ملك تايلاند الجديد ماها فاجيرالونكورن يوم الأحد في العاصمة بانكوك لتحية الرعية وزيارة معابد بوذية في إطار مراسم تتويج تقام على مدى ثلاثة أيام.

وهتف بعض ممن اصطفوا على جانبي الطريق لساعات تحت لهيب الشمس قائلين ”يحيا الملك“ أملا في إلقاء نظرة على الملك الجديد.

وحمل 16 رجلا محفة ذهبية تحمل الملك فاجيرالونكورن في مسيرته عبر الشوارع. وارتدى الملك ملابس مطرزة بالذهب وكان يضع نفس القبعة السوداء ذات الطراز العسكري التي وضعها والده عند تتويجه قبل 69 عاما.

واصطف المهنئون الذين يرتدون الأصفر، وهو لون مرتبط بالملكية، على جانبي الطريق الذي يمتد سبعة كيلومترات من القصر الكبير إلى ثلاثة معابد ملكية حيث سيقدم الملك فروض الطاعة لمجسمات بوذا في كل منها.

ويمثل ذلك أو ظهور علني للملك منذ تتويجه يوم السبت.

وقال تايلاندي يبلغ من العمر 77 عاما ويدعى سامران موريادي لرويترز ”أريد أن أشهد التتويج مرة في حياتي لأن المرة السابقة كنت صغيرا للغاية“.

وقالت الحكومة التايلاندية التي تنفق مليار بات (31.4 مليون دولار) على مراسم التتويج هذا الأسبوع إن من المتوقع مشاركة 200 ألف شخص على الأقل في الفعاليات.

وحمل الكثيرون مظلات لحماية أنفسهم من الشمس الحارقة. ووصلت درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية كما ارتفعت نسبة الرطوبة.

ووفرت الحكومة حافلات مجانية لمن يعيشون خارج بانكوك للمجيء ومشاهدة الموكب كما كانت خدمات الحافلات والقطارات إلى المكان بالمجان.

* ألقاب ملكية

Advertisements

وتستمر مراسم تتويج الملك فاجيرالونكورن (66 عاما) من السبت إلى الاثنين بعد فترة حداد رسمي على والده الملك بوميبون ادولياديج الذي توفي في أكتوبر تشرين الأول عام 2016 بعدما جلس على العرش لمدة سبعين عاما.

ومنذ توليه الحكم قبل 18 شهرا، عمل الملك فاجيرالونكورن على تعزيز سلطة الملكية فأصبحت له سيطرة مباشرة أكبر على ثروة التاج الطائلة بمساعدة الحكومة العسكرية.

وجاء التتويج الرسمي للملك وسط غموض يكتنف معركة انتخابية غير حاسمة بين رئيس الوزراء و“جبهة ديمقراطية“ تحاول إبعاد الجيش عن السياسة.

ومنح الملك يوم الأحد رتبا وألقابا جديدة لأفراد العائلة المالكة.

وكانت الملكة سوتيدا الزوجة الجديدة للملك بصحبته بعد الإعلان المفاجئ قبل ثلاثة أيام من التتويج عن أن الملك فاجيرالونكورن تزوج للمرة الرابعة.

ومن بين الألقاب الرسمية العديدة التي ستضفى على الملك فاجيرالونكورن لقب راما العاشر أي الملك العاشر في سلالة تشاكري التي تأسست عام 1782.

ومن أجل الموكب يحمل 16 رجلا محفة ذهبية تحمل الملك ويسيرون بمعدل نحو 75 خطوة في الدقيقة على أن يتوقفوا كل 500 متر لاستبدالهم بآخرين يحملون المحفة.

ويشارك أكثر من 1300 فرد في الموكب.

ومن المتوقع أن تكون الحشود يوم الأحد هي الأكبر حتى الآن في مراسم التتويج.