الان تتابع بتكلفة 750 مليون دولار.. واشنطن تعلن موافقتها على بيع أسلحة للبحرين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:39 م, 5 مايو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، موافقتها على مشروع بيع أسلحة لدولة البحرين. وقالت في تغريدة على “تويتر”، اليوم، الأسلحة عبارة عن ذخائر لدعم سرب طائرات طراز F-16 Block 70/F-16V بتكلفة تقارب 750 مليون دولار.

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