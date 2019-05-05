رئيس البرلمان العربي يصدر بياناً بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

أصدر رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بياناً أكد على أهمية تحرك المجتمع الدولي لإإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وطالب السلمي في بيان حصل الخليج 365 على نسخة، الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتحرك العاجل لإلزام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بإيقاف عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستهداف المدنيين، واتخاذ موقف دولي حازم لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ادانته وإستنكاره بأشد العبارات للتصعيد الذي تقوم به القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني، وقصفها بالطائرات لقطاع غزة، تواكباً مع استمرار توسعها الاستيطاني والتهجير والقتل والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي المحتلة في تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي وخرقٍ فاضح لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية وتجاوز مُدان لكل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، مؤكداً دعمه التام للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لإيقاف العدوان على قطاع غزة.

وجدد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي التام مع الشعب الفلسطيني في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة، ووقوفه الكامل ضد كافة الممارسات العداونية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكداً مواصلة جهود البرلمان العربي - من خلال لجنة فلسطين التي يترأسها – في تنفيذ خطط عمله نُصرة لقضية العرب الأولى فلسطين، تمكيناً للشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته الوطنية المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها مدينة القدس.