مكافحة الفساد تستجوب الرئيس السوداني السابق عمر البشير

أفادت مصادر صحافية أن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، بالسودان استجوبت الرئيس السوداني السابق عمر البشير، دون الخوض في تفاصيل أكثر حول عملية الاستجواب.

ويأتي ذلك بعد مطالبات سودانية، باستعادة الأموال المنهوبة من قبل مسؤولين في النظام السابق بحكومة الرئيس المخلوع عمر البشير.

وكانت قد خاطبت لجنة سودانية خاصة بنوكًا خارجية لاسترداد أموال هربها مسؤولون في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بحسب ما كشفته صحيفة "الصيحة" الصادرة بالخرطوم، الأحد.

ونقلت الصحيفة السودانية عن مصادر مطلعة تأكيدها أن اللجنة شكلتها النيابة العامة برئاسة مدير الوحدة المالية لغسيل الأموال ببنك السودان المركزي لتتولى مهمة استرداد الأموال المنهوبة من الخارج.

ووجهت اللجنة المختصة خطابات لبنوك في عدد من الدول، بينها بريطانيا وماليزيا، طالبت فيها بمدها بأسماء حسابات سودانيين نافذين في النظام السابق، لافتاً إلى أنها تنتظر الرد حاليا، بحسب الصحيفة.

Advertisements

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستطلب من هذه البنوك الخارجية حجز أموال منسوبي حزب الرئيس المعزول بغية استردادها للخزينة العامة، مؤكدة أن هذه اللجنة راجعت كافة الصفقات الاستثمارية والتنموية في عهده، وأحالتها للنيابة للبت فيها.

وأكدت مصادر أن القرار الصادر من السلطة القضائية والنيابة العامة السودانية، يشمل الحجز على أراضي قيادات النظام السابق وأسرهم.

وأصدر النائب العام في السودان الوليد سيد أحمد محمود، الخميس، عدداً من التوجيهات بينها استجواب الرئيس السابق عمر البشير، والتحقيق في معاملات مالية مشبوهة لنافذين في النظام السابق.

ووجه النائب العام السوداني، في تعميم من النيابة العامة، باستجواب البشير في الدعوى الجنائية رقم 2019/40، بتهم تتعلق بمخالفة قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحت طائلة المادة (15) من القانون، ومخالفة تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي.

وكلف النائب العام السوداني بإحالة ملف مدير المكتب التنفيذي للأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق، وإحالة ملف شركة المواصلات العامة لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق.