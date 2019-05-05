الإمارات‬⁩ تعلن الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان في دولة الإمارات، أن الإثنين، هو غرة شهر رمضان المبارك. وقال سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل الإماراتي، رئيس اللجنة، في بيان صدر عقب اجتماع مساء الأحد، بدائرة القضاء في أبوظبي، أن اللجنة وبعد التحري ومراعاة طرق الإثبات الشرعية والاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة، ثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر رمضان، وعليه فإن الإثنين هو غرة شهر رمضان.

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