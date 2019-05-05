الإثنين والثلاثاء أول أيام شهر رمضان في بعض الدول.. تعرف عليها

رصد "الخليج 365" إعلان بعض الدول العربية والإسلامية موعد أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام.
واختلف توقيت الدول المعلنة عن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث ذهبت بعض الدول لإعلان يوم غد الإثنين أول أيام الشهر الفضيل، بينما أعلنت دول أخرى أن يوم الثلاثاء هو أول أيام الشهر.. وفيما يلي ننشر "الخليج 365" الدول حسب الإعلان حتى هذه اللحظة، وهو كالتالي:
رسميا تعلن أن يوم الاثنين 06 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
ماليزيا
رسميا تعلن أن يوم الاثنين 06 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
إندونيسيا
رسميا تعلن أن يوم الاثنين 06 مايو هو أول أيام شهر_رمضان المبارك.
اليمن
رسميا تعلن أن يوم الاثنين 06 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
سلطنة عمان
رسميا تعلن أن يوم الثلاثاء 07 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك، لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء هذا اليوم.
بروناي
رسميا تعلن أن يوم الثلاثاء 07 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك ...لعدم ثبوت رؤية هلال رمضان مساء هذا اليوم الأحد.
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