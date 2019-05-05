شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو لهدنة إنسانية في العاصمة الليبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (طرابلس) دعت الأمم المتحدة اليوم (الأحد)، إلى هدنة إنسانية لمدة أسبوع في ليبيا، حيث يحاول الجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا) انتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس منذ أربعة أسابيع. دعت الأمم المتحدة اليوم (الأحد)، إلى هدنة إنسانية لمدة أسبوع في ليبيا، حيث يحاول الجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا) انتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس منذ أربعة أسابيع. ودعت الأمم المتحدة إلى هدنة تبدأ صباح غدٍ (الاثنين) الساعة 0400 بالتوقيت المحلي بمناسبة بدء شهر رمضان.



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