شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكري السوداني يعلن رؤيته للمرحلة الانتقالية..غداً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة)قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم (الأحد)، إنه سينشر رؤيته للمرحلة الانتقالية في البلاد غداً (الاثنين).
وقال المتحدث باسم المجلس شمس الدين الكباشي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون، إن المجلس العسكري الحاكم يتفق مع بعض النقاط في الوثيقة الدستورية التي قدمها تحالف المعارضة الأسبوع الماضي، لكنه يختلف مع بعضها الآخر.
وتابع الكباشي قائلاً: «هناك الكثير من الجوانب التي نتفق معها وهناك أخرى نختلف معهم فيها، فلننتظر إلى الغد لننشر وثيقتنا كما نشرت قوى إعلان الحرية والتغيير».
وقال الكباشي إن الوثيقة التي قدمتها المعارضة «جيدة» وإن المفاوضات ستستمر.
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري السوداني يعلن رؤيته للمرحلة الانتقالية..غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.