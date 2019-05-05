شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكري السوداني يعلن رؤيته للمرحلة الانتقالية..غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة)

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم (الأحد)، إنه سينشر رؤيته للمرحلة الانتقالية في البلاد غداً (الاثنين).

وقال المتحدث باسم المجلس شمس الدين الكباشي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون، إن المجلس العسكري الحاكم يتفق مع بعض النقاط في الوثيقة الدستورية التي قدمها تحالف المعارضة الأسبوع الماضي، لكنه يختلف مع بعضها الآخر.

وتابع الكباشي قائلاً: «هناك الكثير من الجوانب التي نتفق معها وهناك أخرى نختلف معهم فيها، فلننتظر إلى الغد لننشر وثيقتنا كما نشرت قوى إعلان الحرية والتغيير».

وقال الكباشي إن الوثيقة التي قدمتها المعارضة «جيدة» وإن المفاوضات ستستمر.