شكرا لقرائتكم خبر عن سجال روسي - أمريكي حول فنزويلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (موسكو)

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة إلى التخلي عن خططها المتهورة في فنزويلا، بعدما كثفت واشنطن هذا الإسبوع ضغوطها على حلفاء كراكاس من دون أن تستبعد تدخلاً عسكرياً.

وقال لافروف اليوم (الأحد) في مستهل اجتماع بموسكو مع نظيره الفنزويلي خورخي أريازا: «ندعو الأمريكيين وجميع من يدعمونهم إلى التخلي عن خططهم المتهورة والتحرك فقط في إطار القانون الدولي».

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واضاف:«نشهد حملة غير مسبوقة للولايات المتحدة لإطاحة السلطات الشرعية في فنزويلا».

وفي العاصمة الأمريكية واشنطن، رد وزير الخارجية مايك بومبيو بأن على روسيا والدول الأخرى المتحالفة مع نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الرحيل من فنزويلا.

وأوضح الوزير الأمريكي في تصريح لشبكة «ايه بي سي» اليوم، أنه ستكون له محادثات موسعة أكثر حول الوجود الروسي في فنزويلا مع نظيره الروسي الذي سيلتقيه بعد أيام عدة على هامش اجتماع في فنلندا.